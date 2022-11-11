«И у моих детей тоже будет»: Бузова достала с полки запылившийся красный диплом

Певица и актриса Ольга Бузова в пятницу напомнила своим подписчикам о том, что помимо всех званий и наград у нее имеется еще одна - диплом об окончании СПбГУ. Причем не простой, а красный!

«Вот он, родненький. Красный диплом. Как я старалась, чтобы его получить. И у моих детей тоже будет», - пообещала звезда, демонстрируя всем заветные «корочки».

В 2002 году Ольга Бузова окончила школу №631 Санкт-Петербурга с серебряной медалью и поступила на факультет геоэкологии и географии Санкт-Петербургского государственного университета. Спустя два года, продолжая учиться, она пришла на телепроект «Дом-2». Благодаря стараниям и упорству ей удалось стать и лучшей участницей проекта, и с отличием окончить ВУЗ.

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