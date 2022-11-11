«Стыд и позор»: новая жена Гуфа обвинила Айзу в наглом вранье

На днях Айза, которая изменила имя на Айза-Лилуна Ай, разоткровенничалась о бывшем муже Гуфе (Алексее Долматова) в беседе с Натальей Подольской. Блогерша заявила, что экс-супруг не дает ей денег на содержание их общего сына Сэма.
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Новая жена рэпера, Юлия Королева, опровергла эти слова, а заодно прошлась и по артистке, которая пригласила Айзу на интервью.
«Какое лекарство надо принять, чтобы развидеть этих самозванных "интервьюеров", которые плодятся 24/7 и приглашают к себе сами знаете кого, чтобы обязательно хотя бы одно из их видео набрало просмотры? Вранье чистой воды. Стыд и позор очередной», — написала Юлия в соцсети.
Напомним, Гуф счастлив во втором браке с декабря 2021 года. У пары подрастает дочь Тина.