«Стыд и позор»: новая жена Гуфа обвинила Айзу в наглом вранье

На днях Айза, которая изменила имя на Айза-Лилуна Ай, разоткровенничалась о бывшем муже Гуфе (Алексее Долматова) в беседе с Натальей Подольской. Блогерша заявила, что экс-супруг не дает ей денег на содержание их общего сына Сэма.

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Новая жена рэпера, Юлия Королева, опровергла эти слова, а заодно прошлась и по артистке, которая пригласила Айзу на интервью.