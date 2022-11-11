«Шокированный и растерянный»: стали известны подробности нападения на Карла III в Йорке

На днях на новоиспеченного короля Великобритании Карла III и его жену Камиллу напал мужчина. Хулиган закидал королевскую чету яйцами, что шокировало как самих супругов, так и всех присутствующих на мероприятии в Йорке.

Благодаря видеозаписи, сделанной свидетелем инцидента, удалось установить детали произошедшего. Король вместе с женой прибыл в Йорк не просто так. Он принимал участие в открытии памятника своей матери, Елизавете II. К слову, двухметровая статуя стала первым памятником покойной королеве после ее кончины.

Когда Карл III и Камилла только прибыли в город и начали знакомиться с местной администрацией и жителями, неизвестный мужчина из толпы начал кидать в пару яйца. Всего в короля и его супругу было брошено пять таких «снарядов», сообщило издание Hellomagazine.com.

К счастью, ни одно яйцо не попало непосредственно по королевской чете. Нападавший практически сразу был арестован. Им оказался 23-летний студент местного университета. Позже его выпустили под залог. Оказалось, что он выступал не столько против самого короля, а по поводу рабовладельческого прошлого Британии.

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