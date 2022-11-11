«Был на пике славы, а потом все потерял»: экс-редактор журнала «Дом-2» пожалел Мая Абрикосова

По мнению Беккужева, Май не может смириться с потерей медийности, поэтому постоянно цепляет звезд своими острыми комментариями.

«Какими-либо новостями из собственной жизни Май похвастаться не может, вот и остается лить грязь на различных представителей шоу-бизнеса. Особенно сильно Абрикосова задевают успехи тех, кто в свое время, как и он, начинал карьеру на самой известной телестройке.

Экс-участник "Дома-2" постоянно критикует Ольгу Бузову, Ксению Бородину и других. Про меня тоже частенько пишет.

За всем этим кроется настоящая человеческая трагедия, боль от нереализованности, зависть к успехам других людей. Я очень надеюсь, что Май найдет свое место в жизни и будет по-настоящему счастливым и гармоничным человеком», — высказался Беккужев.