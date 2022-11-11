«Был на пике славы, а потом все потерял»: экс-редактор журнала «Дом-2» пожалел Мая Абрикосова

На днях Май Абрикосов (Роман Тертишный) язвительно высказался об экс-редакторе журнала «Дом-2» и редакторе сайта «Дом-2» Антоне Беккужеве. Бывший участник реалити-шоу назвал его достижения весьма сомнительными.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Беккужев не стал отмалчиваться и ответил Абрикосову в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Вместо критики редактор пожалел своего оппонента.
«Я искренне сочувствую Маю. В середине нулевых он был на пике славы, а потом потерял все и последние 15 лет проводит в небольшой деревне под Воронежем. Абрикосов был личностью талантливой и неординарной, однако реализовать свои возможности так и не сумел», — заявил Антон.
По мнению Беккужева, Май не может смириться с потерей медийности, поэтому постоянно цепляет звезд своими острыми комментариями.
«Какими-либо новостями из собственной жизни Май похвастаться не может, вот и остается лить грязь на различных представителей шоу-бизнеса. Особенно сильно Абрикосова задевают успехи тех, кто в свое время, как и он, начинал карьеру на самой известной телестройке.
Экс-участник "Дома-2" постоянно критикует Ольгу Бузову, Ксению Бородину и других. Про меня тоже частенько пишет.
За всем этим кроется настоящая человеческая трагедия, боль от нереализованности, зависть к успехам других людей. Я очень надеюсь, что Май найдет свое место в жизни и будет по-настоящему счастливым и гармоничным человеком», — высказался Беккужев.