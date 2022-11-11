«Только любовь»: Седокова рассказала о перевыпуске главного хита «ВИА Гры»

Певица Анна Седокова перевыпустила хит группы «ВИА Гра» «Не оставляй меня, любимый». Так знойная красотка отметила 20-летие творческой деятельности. В 2002 году Седокова стала солисткой коллектива.
«Эта песня была первой, которую я по-настоящему почувствовала, когда была в группе. Две композиции для меня особенные - "Не оставляй меня, любимый", с которой все началось, и "Притяжение больше нет", которой завершился мой период в коллективе», – сказала Седокова, передает РИА Новости.
По словам брюнетки, ее муж Янис вдохновил дать вторую жизнь знаменитому хиту. При этом Седокова категорично отвергла идею перезаписать еще одну песню из репертуара группы.
«Это единственный эксперимент. Я не живу прошлым. Мне потребовалось 20 лет, чтобы оно стало не таким болезненным. Сейчас в новой версии только любовь, хотя до этого была только боль», – поделилась личным певица.
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Анна Седокова была солисткой группы с 2002-ого по 2004 год. Состав с ней, Верой Брежневой и Надеждой Мейхер-Грановской называют золотым или классическим.