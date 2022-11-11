«Только любовь»: Седокова рассказала о перевыпуске главного хита «ВИА Гры»

Певица Анна Седокова перевыпустила хит группы «ВИА Гра» «Не оставляй меня, любимый». Так знойная красотка отметила 20-летие творческой деятельности. В 2002 году Седокова стала солисткой коллектива.

«Эта песня была первой, которую я по-настоящему почувствовала, когда была в группе. Две композиции для меня особенные - "Не оставляй меня, любимый", с которой все началось, и "Притяжение больше нет", которой завершился мой период в коллективе», – сказала Седокова, передает РИА Новости.

По словам брюнетки, ее муж Янис вдохновил дать вторую жизнь знаменитому хиту. При этом Седокова категорично отвергла идею перезаписать еще одну песню из репертуара группы.