Изменившаяся до неузнаваемости Анастасия Мельникова: «Все зеркала в доме перевернула, чтобы не видеть этого ужаса»

Известная актриса Анастасия Мельникова впервые после продолжительной паузы показалась на публике. Десятого ноября Анастасия Мельникова пришла на ТВ-программу, посвященную подвигам полицейских.
Поклонники моментально обратили внимание, как за последнее время заметно похудела Анастасия Мельникова. Из дамы пышных форм, которые актриса приобрела за время болезни, она превратилась в стройную женщину.
Анастасия Мельникова призналась, что из-за нездоровой полноты ей не хотелось видеть свое отражение в зеркале.
«Мне так приятно слышать добрые слова. Все эти разговоры про то, какая я «толстая и страшная», они действительно были связаны с болезнью. И я, поверьте, как никто понимала это. Я все зеркала в доме перевернула, чтобы этого ужаса не видеть», — поделилась Анастасия Мельникова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Для появления на публике Анастасия Мельникова выбрала черное платье, сочетав его с плотными колготками такого же цвета. Таким образом актриса вытянула фигуру, чтобы казаться еще стройней.
Анастасия Мельникова с Андреем Малаховым на его шоу. Фото: кадр программы
«Я не худела, мне просто отменили гормоны, которые я принимала. И я пришла в форму. За тот результат, что есть сейчас, я благодарна родителям, идеальным врачам и очень хорошему художнику по гриму. Я в тот день два часа поспала только — с поезда в кадр и обратно. Думала, что ничего не получится, но спасибо всем за добрые слова», — отметила Анастасия Мельникова.
По материалам kp.ru.