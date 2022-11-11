Изменившаяся до неузнаваемости Анастасия Мельникова: «Все зеркала в доме перевернула, чтобы не видеть этого ужаса»

Известная актриса Анастасия Мельникова впервые после продолжительной паузы показалась на публике. Десятого ноября Анастасия Мельникова пришла на ТВ-программу, посвященную подвигам полицейских.

Поклонники моментально обратили внимание, как за последнее время заметно похудела Анастасия Мельникова. Из дамы пышных форм, которые актриса приобрела за время болезни, она превратилась в стройную женщину.

Анастасия Мельникова призналась, что из-за нездоровой полноты ей не хотелось видеть свое отражение в зеркале.