Изменившаяся до неузнаваемости Анастасия Мельникова: «Все зеркала в доме перевернула, чтобы не видеть этого ужаса»

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова рассказала, по какой причине похудела.

Известная актриса Анастасия Мельникова впервые после продолжительной паузы показалась на публике. Десятого ноября Анастасия Мельникова пришла на ТВ-программу, посвященную подвигам полицейских.

Поклонники моментально обратили внимание, как за последнее время заметно похудела Анастасия Мельникова. Из дамы пышных форм, которые актриса приобрела за время болезни, она превратилась в стройную женщину.

Анастасия Мельникова призналась, что из-за нездоровой полноты ей не хотелось видеть свое отражение в зеркале.

«Мне так приятно слышать добрые слова. Все эти разговоры про то, какая я «толстая и страшная», они действительно были связаны с болезнью. И я, поверьте, как никто понимала это. Я все зеркала в доме перевернула, чтобы этого ужаса не видеть», — поделилась Анастасия Мельникова.

 

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Для появления на публике Анастасия Мельникова выбрала черное платье, сочетав его с плотными колготками такого же цвета. Таким образом актриса вытянула фигуру, чтобы казаться еще стройней.

Анастасия Мельникова с Андреем Малаховым на его шоу. Фото: кадр программы

«Я не худела, мне просто отменили гормоны, которые я принимала. И я пришла в форму. За тот результат, что есть сейчас, я благодарна родителям, идеальным врачам и очень хорошему художнику по гриму. Я в тот день два часа поспала только — с поезда в кадр и обратно. Думала, что ничего не получится, но спасибо всем за добрые слова», — отметила Анастасия Мельникова.

По материалам kp.ru.

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