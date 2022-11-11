Сухонькая старушка на фоне юных див: сгорбленную Пугачеву не узнали на снимке с певицей Зиверт

Алла Пугачева накануне, 10 ноября, побывала на концерте певицы Зиверт в Тель-Авиве. После выступления две звезды обменялись комплиментами.
Алла Пугачева разместила в микроблоге свой снимок, рассказав о Зиверт и выразив восхищение ее талантом.
А Зиверт поделилась совместным снимком с Примадонной, сделанным в гримерке. Помимо Зиверт и Аллы Пугачевой в кадре запечатлелись еще две девушки из коллектива вокалистки.
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«Тель-Авив. 10.11.22. Она — единственная и неповторимая. Женщина, которая поет.
Спасибо. Моя вечная муза!» — подписала кадр Зиверт.
Алла Пугачева, которая обычно принимает на снимках интересные позы, стараясь встать так, чтобы ее заметили, в кадре с Зиверт и двумя девушками совершенно затерялась. Поклонники признались, что не сразу узнали в маленькой сухонькой женщине на фото Примадонну.
Алла Пугачева (на фото вторая справа) с Зиверт и ее коллективом. Фото: соцсети
«А где на фото Пугачева?», «Алла Борисовна — красотка», «Раньше все фотографировались с Пугачевой, сейчас Пугачева фотографируется со всеми», «Зубы у одного врача вставляли», «Такая она тут старушка сухонькая на фоне молодых девчонок», — высказались в Сети.