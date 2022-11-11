Сухонькая старушка на фоне юных див: сгорбленную Пугачеву не узнали на снимке с певицей Зиверт

Алла Пугачева накануне, 10 ноября, побывала на концерте певицы Зиверт в Тель-Авиве. После выступления две звезды обменялись комплиментами.

Алла Пугачева разместила в микроблоге свой снимок, рассказав о Зиверт и выразив восхищение ее талантом.

А Зиверт поделилась совместным снимком с Примадонной, сделанным в гримерке. Помимо Зиверт и Аллы Пугачевой в кадре запечатлелись еще две девушки из коллектива вокалистки.

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