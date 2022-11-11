«Рухнул на пол и не встал»: друзья основателя «Ласкового мая» озвучили официальную причину его смерти

Основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов умер 7 ноября. Его смерть была шоком для друзей, родственников и поклонников. Днем Сергей разговаривал со своими приятелями, был воодушевлен после сольного концерта, а в конце дня рухнул на пол и уже не встал.

Друзья и коллеги звезды раскрыли официальную причину его смерти в эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1». Они сообщили, что у Кузнецова оторвался тромб. Врачи не смогли бы ничего сделать, даже если бы находились рядом.

После вскрытия медики уточнили информацию о кончине Сергея. Оказалось, что состояние его здоровья заметно ухудшилось год назад после перенесенного коронавируса. Ковидом мужчина переболел около года назад.