«Певица наша… Распелась!»: подросшая дочь Млодик от Виторгана дала концерт (видео)

«Расти, малышка не только талантливой, но и здоровенькой на радость родителям и всем нам!», «Маленькая принцесса, а какие же необыкновенные волосы у нее, красавица да и только», «Маленькая певица, какое счастье слушать эту песенку», «Красавица Этель, расти большой и будь счастлива», — отреагировали поклонники звездного семейства на видео с участием Этель.