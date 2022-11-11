«Певица наша… Распелась!»: подросшая дочь Млодик от Виторгана дала концерт (видео)

В актерской семье Ирины Млодик и Эммануила Виторгана подрастают дочери-погодки Этель и Клара.
Судя по всему, малышки унаследовали таланты своих звездных родителей. По крайней мере, старшая дочь Млодик и Виторгана обожает петь.
Эммануил Виторган поделился в микроблоге видео, которым запечатлел, как Этель, не отрываясь от другого занятия, дает дома концерт.
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Маленькая Этель распелась за рисованием. Крошка исполнила песенку про осень на радость своим родителям.
«Певица наша… Распелась!» — подписал кадры с участием дочери Эммануил Виторган.
«Расти, малышка не только талантливой, но и здоровенькой на радость родителям и всем нам!», «Маленькая принцесса, а какие же необыкновенные волосы у нее, красавица да и только», «Маленькая певица, какое счастье слушать эту песенку», «Красавица Этель, расти большой и будь счастлива», — отреагировали поклонники звездного семейства на видео с участием Этель.