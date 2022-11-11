«Не хочет ни с кем общаться»: как сегодня живет 82-летняя Светлана Светличная

82-летняя звезда советских фильмов Светлана Светличная уже больше года не появляется на публике.
В последний раз Светлана Светличная общалась с поклонниками на шоу Андрея Малахова. Тогда актриса рассказала, что родственники продали квартиру, где она жила, и переселили ее в новую, к которой она никак не может привыкнуть.
Недавно в актерской среде пошли разговоры о том, что Светлана Светличная очень плоха и ни с кем не общается. Внучка актрисы Мария Ивашова заявила журналистам, что с ее бабушкой все хорошо, она привыкла к новой квартире и поменяла номер телефона, так что коллеги ей позвонить не могут.
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По словам Марии Ивашовой, родственники окружили Светлану Светличную заботой, бывают у нее каждый день, следят за тем, что она ест и как себя чувствует. Рядом с актрисой плюс ко всему круглосуточно находится сиделка.
Никакой ностальгии по своей прошлой жизни у Светланы Светличной нет, заверила внучка звезды.
«У бабушки изменился номер телефона. Она сама не хочет ни с кем из посторонних общаться. На кинопремьерах ее тоже ждать не стоит. Она и сама не хочет, и, честно говоря, состояние здоровья не позволяет. У нее болит нога, она многое не помнит. Поэтому в данный момент ни о каких посещениях светских мероприятий речи не идет», — рассказала Мария Ивашова.
По материалам MK.ru.