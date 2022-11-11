«Не хочет ни с кем общаться»: как сегодня живет 82-летняя Светлана Светличная

82-летняя звезда советских фильмов Светлана Светличная уже больше года не появляется на публике.

В последний раз Светлана Светличная общалась с поклонниками на шоу Андрея Малахова. Тогда актриса рассказала, что родственники продали квартиру, где она жила, и переселили ее в новую, к которой она никак не может привыкнуть.

Недавно в актерской среде пошли разговоры о том, что Светлана Светличная очень плоха и ни с кем не общается. Внучка актрисы Мария Ивашова заявила журналистам, что с ее бабушкой все хорошо, она привыкла к новой квартире и поменяла номер телефона, так что коллеги ей позвонить не могут.

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