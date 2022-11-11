Босые ножки потопали к маме: милейшим видео с сыном поделилась Арзамасова во время домашних развлечений

Елизавета Арзамасова будет играть Золушку в новом спектакле в начале декабря. Чтобы получше отработать роль, актриса репетирует не только в театре, но и дома во время домашних игр с сыном Левой.

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Жена Ильи Авербуха показала в личном блоге, как это происходит. Прямо сидя на полу, актриса поет песню из постановки, заодно развлекая своего ребенка. Судя по видео, малышу нравится, как мама исполняет знаменитую композицию, улыбается и радостно топает в ее сторону босыми ножками. Однако сама Елизавета Арзамасова пока не очень довольна собой.