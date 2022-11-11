«Оставьте в покое бабушку!»: Киркоров рьяно вступился за гонимую Пугачеву

Филипп Киркоров встал стеной на защиту Аллы Пугачевой во время интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!»

Он заявил, что Примадонна не подлежит обсуждению и осуждению, а поступки ее понятны.

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«Я прошу одного – оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она - гордость этой страны, на песнях которой мы все выросли.

Я прожил с ней 10 счастливых лет, знаю эту женщину очень хорошо и понимаю во всех отношениях в какой-то степени ее поступок», - сказал Киркоров.