Участник шоу «Звезды в Африке» решил приударить за Ольгой Бузовой (видео)

Стало известно, как будут развиваться события в новом выпуске третьего сезона реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке».
Актер Антон Филипенко, которому сделала комплимент ведущая проекта Ольга Бузова, решил за ней приударить.
Молодой человек вместе с другими участниками «Звезды в Африке» обсудил, каким образом ему обольщать столь яркую и независимую девушку, как Ольга Бузова.
Появились фрагменты нового выпуска реалити, где как раз запечатлен этот процесс.
Невиданное для себя испытание в этом выпуске пройдет хрупкая девушка, популярный блогер Юлия Гаврилина. Ради того, чтобы добыть пропитание, Юлия согласится оказаться наедине со змеями, которых ужасно боится. Одна из пресмыкающихся в какой-то момент крепко обвила шею оцепеневшей от ужаса Юлии Гаврилиной.
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По итогам этого выпуска кто-то покинет проект. Кто уйдет с проекта и какую тайну раскроет перед уходом — смотрите в это воскресенье, 13 ноября, в 19:30 в новом выпуске шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.