Участник шоу «Звезды в Африке» решил приударить за Ольгой Бузовой (видео)

Стало известно, как будут развиваться события в новом выпуске третьего сезона реалити-шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке».

Актер Антон Филипенко, которому сделала комплимент ведущая проекта Ольга Бузова, решил за ней приударить.

Молодой человек вместе с другими участниками «Звезды в Африке» обсудил, каким образом ему обольщать столь яркую и независимую девушку, как Ольга Бузова.

Появились фрагменты нового выпуска реалити, где как раз запечатлен этот процесс.