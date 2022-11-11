«Покорила мое сердце»: Пугачева пришла в восторг от певицы Зиверт, заявившись к ней на выступление

Алла Пугачева стала редкой тусовщицей, переехав с семьей в Израиль. В последнее время она не раз появлялась на концертах в Тель-Авиве, засветившись, к примеру, на выступлениях Бориса Гребенщикова и Земфиры.

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Теперь же народная артистка решила почтить своим присутствием и поп-певицу Юлию Зиверт (Zivert).

«Красивая, талантливая и умная Zivert, как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал. Браво!», — написала Пугачева в личном блоге.

Примадонна появилась на шоу Юлии в стильном образе, облачившись в белый жакет с асимметричным подолом и брючки с кедами.