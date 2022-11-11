«Посмешище на всю страну!»: Киркоров сорвался на Боню, которая вздумала критиковать короля эстрады

Филипп Киркоров на YouTube-шоу «Алена, блин!» в резкой форме ответил Виктории Боне, которая осудила его за маты в адрес певицы Наргиз.

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Напомним, Филипп Киркоров в Казахстане охарактеризовал личность Наргиз при помощи ненормативной лексики, обозлившись за ее публикацию в Сети. В личном блоге Закирова заявила: «Понаехали!» Так узбекская артистка отреагировал на афишу короля российской эстрады, приправив свои слова матами.

Виктория Боня в личном блоге решила воспитать Филиппа Киркорова и заявила, что женщину нельзя так обижать. На это экс-супруг Аллы Пугачевой сказал, что Наргиз Закирова для него — «не женщина, а оно», ведь она нелицеприятно высказывается не только о людях, но и о его родине.

Прошелся народный артист и по личности самой Виктории Бони.

«Посмешище на всю страну! Она прет на эти красные дорожки незваные, находит пути. И тоже рот открыла!» — сказал Киркоров, добавляя к своим словам маты.

По мнению артиста, Боня «лезет на красные дорожки» с определенной целью — найти богатых любовников и «наплодить детей неизвестно от кого».