«Подкрасили... И сразу султанша из гарема Сулеймана»: Мерьем Узерли «подловили» на макияже (видео)

Мерьем Узерли в своем микроблоге поделилась кадрами, посетив визажистов. В быстрой прокрутке актриса из турецкого сериала «Великолепный век» показала, как всего за считаные минуты ее внешность преображается за счет идеального вечернего макияжа. А поклонники тут же признали в ней Хюррем султан.

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Кстати, звезда «Великолепного века» не доверила свои реснички визажистам, решив сама нанести тушь. При этом актриса охотно болтала с мастерами по мейкапу, среди них были одни мужчины. Похоже, что Мерьем в такой компании чувствовала себя комфортно и непринужденно.