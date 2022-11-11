Кипр пошел на пользу: Ирина Агибалова из «Дома-2» показала красавца-мужа, изменив которому родила сына

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова публично поздравила своего мужа Юрия Васильевича с днем рождения.
В публикации она рассыпалась в благодарностях супругу, отметив, что ей невероятно повезло встретить в жизни такого прекрасного человека.
«Сегодня день рождения у моего мужа, Агибалова Юрия Васильевича!
Самый надежный, любящий и добрый муж на свете! Люблю, ценю и благодарю бога за возможность жить под крылом такого мужчины», — написала Ирина Агибалова.
Публикацию Ирина Александровна сопроводила снимком мужа на фоне. Кадр сделан на Кипре, где сейчас живет пара. Очевидно, что Кипр пошел на пользу Юрию Васильевичу. Поклонники отметили, что выглядит он прекрасно.
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Муж Ирины Агибаловой. Фото: соцсети
Напомним, Агибаловы прожили в браке больше тридцати пяти лет. Правда, с перерывом. В какой-то момент Ирина Агибалова развелась с Юрием Васильевичем, тут же вновь вышла замуж, родила сына Олега. Но новый союз очень быстро распался. И Ирина Александровна вернулась к экс-супругу. Юрий Васильевич принял ее с сыном от другого мужичины, усыновил его и воспитал как родного.