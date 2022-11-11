Кипр пошел на пользу: Ирина Агибалова из «Дома-2» показала красавца-мужа, изменив которому родила сына

Напомним, Агибаловы прожили в браке больше тридцати пяти лет. Правда, с перерывом. В какой-то момент Ирина Агибалова развелась с Юрием Васильевичем, тут же вновь вышла замуж, родила сына Олега. Но новый союз очень быстро распался. И Ирина Александровна вернулась к экс-супругу. Юрий Васильевич принял ее с сыном от другого мужичины, усыновил его и воспитал как родного.