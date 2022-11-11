«Неблагодарная ***!»: Киркоров показал переписку с Наргиз — была любовь

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Напомним, певица, увидев афишу короля российской поп-сцены в Узбекистане, заявила: «Понаехали!» И вставила матерное слово. Киркоров был оскорблен, ведь пока она жила в России, то относилось к нему великолепно. «Это чмо себе позволяет такое написать! <…> Неблагодарная ***», — сказал о Закировой экс-муж Пугачевой.

Филипп Киркоров показал Алене Жигаловой в ее YouTube-шоу «Алена, блин!», как Наргиз писала ему в 2020 году в директ: «Happy birthday rockstar (переводится — «С днем рождения, рок-звезда». — Прим. ред.). Люблю тебя бесконечно!»

Экс-муж Аллы Пугачевой считает, что Наргиз Закирова ему завидует, поскольку потеряла заработок в России, в которую ей запретили приезжать ближайшие 50 лет.