Красавица — не узнать: Пугачева в молодежном образе появилась на концерте Зиверт (фото)

Алла Пугачева вела замкнутый образ жизни в Москве в последние годы. Чаще всего звезда занималась своей семьей, детьми. И на улице появлялась только чтобы навестить друзей и забежать в магазины.

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Однако, переехав в Израиль, Пугачева стала заядлой тусовщицей, посещая то один концерт, то другой.

А на сей раз Алла Пугачева появилась на выступлении певицы Зиверт в Тель-Авиве, примерив молодежный образ с брючками и стильной прической. Почитатели артистки заметили, что знаменитость так похорошела, что не узнать.