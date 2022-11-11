«Понял, кто она»: эксперт — о «разводном» соглашении принца Гарри и Меган Маркл

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл? О напряжении в отношениях герцогов Сассекских заговорила королевский эксперт леди Колин Кэмпбелл. Она считает, что внук Елизаветы II и ее американская невестка столкнулись с кризисом и даже наняли юристов.

Правда, никаких комментариев на этот счет супружеская пара не дает. На публике принц Гарри всегда подчеркнуто вежливо обходится с женой. Они всегда ходят держась рука об руку. Выражая тем самым привязанность и глубокие чувства друг к другу.

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