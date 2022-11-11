Бородина плохо влияла: почему экс-муж ведущей только после развода стал успешным

Блогер Лена Миро рассудила в своем ЖЖ, почему бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров считался при ней дрессировщиком кота Шантика, бездельником и неудачником. После развода же он вдруг неожиданно расправил плечи: купил квартиру, сделал ремонт, нашел возлюбленную и познакомил ее с родителями.

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Лена Миро считает, что на бизнесмена негативно влияла Ксения Бородина, которая не давала ему стать успешным.

«Получается, это Бородина тянула мужа полежать на диване и сбегать в пельменную? А теперь же, без бывшей жены, мужчина вырос, купил жилье и сделал ремонт. С Курбаном тут все понятно. А вот к Ксюнделю возник вопрос: а не ты ли, Ксюша с бревна, создаешь такие условия в отношениях, когда мужчина ложится на диван?» — сказала Миро.