«Я сразу поняла, что должна разделить его судьбу»: жена SHAMANa, которая на 14 лет старше, – о первой встрече с ним

Певец и автор песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и его жена Елена Мартынова 11 ноября отмечают важную дату. Исполнилось пять лет с того дня, как они стали супругами.

В честь этого события Елена Мартынова впервые опубликовала в микроблоге совместное фото с мужем Ярославом Дроновым.

Под снимком она рассказала, что во время первой же встречи с будущим SHAMANом поняла, что должна быть рядом с ним.

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