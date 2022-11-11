«Я сразу поняла, что должна разделить его судьбу»: жена SHAMANa, которая на 14 лет старше, – о первой встрече с ним

Певец и автор песен Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и его жена Елена Мартынова 11 ноября отмечают важную дату. Исполнилось пять лет с того дня, как они стали супругами.
В честь этого события Елена Мартынова впервые опубликовала в микроблоге совместное фото с мужем Ярославом Дроновым.
Под снимком она рассказала, что во время первой же встречи с будущим SHAMANом поняла, что должна быть рядом с ним.
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SHAMAN и его жена Елена Мартынова. Фото: личный архив
«Я впервые встретила человека, у которого настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. У него не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги. У него не было «плана Б», да и не могло быть — всю жизнь, упорно и самоотверженно, несмотря ни на что, он шел к своему призванию. Сила его духа, помноженная на его боль, вдребезги разбила мое сердце с первой встречи. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», - написала в микроблоге Елена Мартынова.
Елена Мартынова стала второй женой SHAMANa. От первого брака у звезды есть дочь. Для Елены Мартыновой брак с Дроновым тоже стал вторым, ранее ее мужем был писатель Александр Цыпкин.
SHAMAN, кстати, в канун пятилетия свадьбы с Еленой Мартыновой презентовал клип на свою новую песню «Вороны мои».