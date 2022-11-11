«Нянчит котеночка маленького»: Ефременкова из «Дома-2» засняла Мондезира, укачивающего одного из сыновей-близнецов (видео)

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир, ставшие родителями мальчиков-близнецов, вместе трогательно заботятся о детях.
Мондезир во всем помогает Юлии Ефременковой и отлично справляется с младенцами. Молодой папаша кормит детей, укачивает их, может поменять памперсы.
Юлия Ефременкова часто показывает в микроблоге, как Мондезир нянчится с сыновьями-близнецами.
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На этот раз Юлия Ефременкова поделилась кадрами, снятыми в салоне красоты, который они посетили всей семьей. Мондезир сопровождал Юлию и смотрел за малышами, пока мастера приводили в порядок ее волосы.
«Нянчит котеночка маленького», - показала Юлия Ефременкова Мондезира на руках с малышом.
По словам Юлии Ефременковой, не обошлось и без эксцессов. Малышам пришлось срочно менять памперсы. Папа справился!
«Наделали дел, папа справился. Девчонки помогали. У одной трое детей, у второй – трое. Многодетные мамки, на опыте, так сказать», - смеясь, рассказала Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября. Родители в ближайшее время планируют окрестить наследников, а затем обещают рассекретить их имена и показать лица.