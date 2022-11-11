«Нянчит котеночка маленького»: Ефременкова из «Дома-2» засняла Мондезира, укачивающего одного из сыновей-близнецов (видео)

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир, ставшие родителями мальчиков-близнецов, вместе трогательно заботятся о детях.

Мондезир во всем помогает Юлии Ефременковой и отлично справляется с младенцами. Молодой папаша кормит детей, укачивает их, может поменять памперсы.

Юлия Ефременкова часто показывает в микроблоге, как Мондезир нянчится с сыновьями-близнецами.

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