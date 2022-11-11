Понимают - дома у них не отнимут! Джигурда - о Пугачевой и Галкине* после слов о «холопах и рабах»

Алла Пугачева пробыла на родине не больше месяца. Поговаривают, что жена шоумена Максима Галкина* приезжала только для того, чтобы забрать документы двойняшек Гарри и Лизы из школы, и выставить на продажу замок в деревне Грязь.

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Похоже, что дети Примадонны будут учиться в Израиле. Ведь именно там обосновалось именитое семейство. Кстати, Никита Джигурда считает, что артистка с мужем еще могут «переобуться в воздухе». Так, актер дал понять, что Алла Борисовна прекрасно понимает - дома у них никто не отнимет, вся недвижимость как и положено останется при них.