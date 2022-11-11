«Чего вы ждете?»: Панин предложил мобилизоваться Запашному, Газманову и Тимати

Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: Global Look Press.

В Испании артист не может забыть про Россию и соотечественников.

Алексей Панин хоть и эмигрировал в Испанию, не способен хранить молчание про Россию и соотечественников. Он то и дело выступает в Сети с гневными комментариями в сторону родины.

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На сей раз его видеообращение в соцсетях было посвящено Родиону Газманову, Тимати и Эдгарду Запашному. Панин считает, что артисты должны от слов перейти к делу и мобилизоваться вместе с призывниками, которых они активно поддерживают.

«Чего вы ждете? Когда вы собираетесь идти в окопы?» - заявил Панин.

Он также сказал, что знаменитости считают всех, кто уехал предателями, но он никого не предавал.

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