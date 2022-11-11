Эффектная брюнетка, на четырнадцать лет старше мужа: как выглядит вторая жена SHAMANa

С тех пор, как 30-летний исполнитель Ярослав Дронов начал набирать популярность под псевдонимом SHAMAN, поклонницы заинтересовались его личной жизнью.
Выяснилось, что певец и автор собственных песен женат во второй раз, от первого брака у него есть дочь.
Вторая супруга SHAMANa Елена Мартынова тоже до него имела опыт супружеской жизни. Она была женой писателя Александра Цыпкина. Женщина на четырнадцать лет старше SHAMANa, Она стройна и хороша собой.
Елена Мартынова рассекретилась, разместив в микроблоге первое совместное фото с Ярославом Дроновым в день их деревянной свадьбы.
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SHAMAN и его жена Елена Мартынова. Фото: личный архив
«Сегодня ровно пять лет со дня нашей с Ярославом свадьбы. Наш первый юбилей. Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание.
С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел.
Я впервые встретила человека, у которого настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей», - написала Елена Мартынова в микроблоге.