Эффектная брюнетка, на четырнадцать лет старше мужа: как выглядит вторая жена SHAMANa

SHAMAN

SHAMAN. Фото: соцсети

Ярослав Дронов и Елена Мартынова поженились ровно пять лет назад.

С тех пор, как 30-летний исполнитель Ярослав Дронов начал набирать популярность под псевдонимом SHAMAN, поклонницы заинтересовались его личной жизнью.

Выяснилось, что певец и автор собственных песен женат во второй раз, от первого брака у него есть дочь.

Вторая супруга SHAMANa Елена Мартынова тоже до него имела опыт супружеской жизни. Она была женой писателя Александра Цыпкина. Женщина на четырнадцать лет старше SHAMANa, Она стройна и хороша собой. 

Елена Мартынова рассекретилась, разместив в микроблоге первое совместное фото с Ярославом Дроновым в день их деревянной свадьбы.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

SHAMAN и его жена Елена Мартынова. Фото: личный архив

«Сегодня ровно пять лет со дня нашей с Ярославом свадьбы. Наш первый юбилей. Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание.

С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел.

Я впервые встретила человека, у которого настолько исключительный Божий дар и настолько тяжелый путь, который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей», - написала Елена Мартынова в микроблоге.

Читайте также