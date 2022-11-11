Эффектная брюнетка, на четырнадцать лет старше мужа: как выглядит вторая жена SHAMANa

С тех пор, как 30-летний исполнитель Ярослав Дронов начал набирать популярность под псевдонимом SHAMAN, поклонницы заинтересовались его личной жизнью.

Выяснилось, что певец и автор собственных песен женат во второй раз, от первого брака у него есть дочь.

Вторая супруга SHAMANa Елена Мартынова тоже до него имела опыт супружеской жизни. Она была женой писателя Александра Цыпкина. Женщина на четырнадцать лет старше SHAMANa, Она стройна и хороша собой.

Елена Мартынова рассекретилась, разместив в микроблоге первое совместное фото с Ярославом Дроновым в день их деревянной свадьбы.

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