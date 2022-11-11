Лоза высказался о том, почему Меладзе продолжает зарабатывать в России

Юрий Лоза отреагировал на новости о том, что Валерий Меладзе вернулся в Россию и продолжает выступать на частных вечеринках.

Подобное, как выразился именитый композитор, его совершенно не удивляет. Муж экс-солистки группы «ВИА Гра» всегда неплохо зарабатывал на корпоративах.