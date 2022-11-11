Лоза высказался о том, почему Меладзе продолжает зарабатывать в России

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Global Look Press

От корпоративов певец отказываться не собирается.

Юрий Лоза отреагировал на новости о том, что Валерий Меладзе вернулся в Россию и продолжает выступать на частных вечеринках.

Подобное, как выразился именитый композитор, его совершенно не удивляет. Муж экс-солистки группы «ВИА Гра» всегда неплохо зарабатывал на корпоративах.

И судя по всему, не видит смысла отказываться от дополнительного дохода, который ему приносят концерты в России, пишет «ФАН»

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я сказал, что приедет и будет работать. Куда он денется?» — отметил Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

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