Лоза высказался о том, почему Меладзе продолжает зарабатывать в России

Юрий Лоза отреагировал на новости о том, что Валерий Меладзе вернулся в Россию и продолжает выступать на частных вечеринках.
Подобное, как выразился именитый композитор, его совершенно не удивляет. Муж экс-солистки группы «ВИА Гра» всегда неплохо зарабатывал на корпоративах.
И судя по всему, не видит смысла отказываться от дополнительного дохода, который ему приносят концерты в России, пишет «ФАН»
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«Я сказал, что приедет и будет работать. Куда он денется?» — отметил Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Звездач».