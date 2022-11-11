«Потрясающее обаяние»: режиссер Быстрицкий назвал сильные стороны Железняк из «Сватов»

За плечами Олеси Железняк десятки ярких ролей в кино, но одним из самых любимых стал образ жены Митяя в народном телехите «Сваты».
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11 ноября актриса отмечает день рождения. Ей исполнилось 48 лет. С поздравлениями к имениннице обратился и режиссер Сергей Быстрицкий. Он подметил, что познакомился с Олесей на съемках мини-сериала «Мисс Полиция».
Быстрицкий не стал скрывать, что работать с этой комедийной актрисой ему было комфортно, приятно и весело.
«Кроме того, что она потрясающе талантливая актриса, она еще и очень хороший человек. После работы с ней у меня осталось очень доброе послевкусие. Каждый день, когда она была на съемочной площадке, был для меня праздником, впрочем, как и для всей группы», — заверил режиссер.
Также Сергей Быстрицкий назвал сильную сторону актрисы из «Сватов». Режиссер объяснил, чем Железняк выделяется на фоне других не менее талантливых актрис.
«Потрясающее обаяние. Первое, что приходит на ум, когда думаешь о ней, это ее ярко выраженное притяжение к себе: с ней хочется работать, ее хочется слушать, на нее хочется смотреть», — добавил Быстрицкий.
По материалам «ФАН»