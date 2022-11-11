«Потрясающее обаяние»: режиссер Быстрицкий назвал сильные стороны Железняк из «Сватов»

За плечами Олеси Железняк десятки ярких ролей в кино, но одним из самых любимых стал образ жены Митяя в народном телехите «Сваты».

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11 ноября актриса отмечает день рождения. Ей исполнилось 48 лет. С поздравлениями к имениннице обратился и режиссер Сергей Быстрицкий. Он подметил, что познакомился с Олесей на съемках мини-сериала «Мисс Полиция».

Быстрицкий не стал скрывать, что работать с этой комедийной актрисой ему было комфортно, приятно и весело.