Домработница Пугачевой объяснила, почему Киркоров активно чудит в последнее время

Людмила Дороднова, которую многие знают просто как Люсю, бывшую домработницу Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, высказалась о поведении короля российской эстрады.
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Напомним, Филипп Киркоров в последнее время откровенно чудит: то Наргиз обматерит со сцены, то журналистку пошлет, то цветами отхлестает своего охранника.
Люся полагает, что народный артист устал и поэтому немного натворил лишнего. Но на Киркорова нельзя обижаться, поскольку он по натуре – добрый человек. А его поведение вполне простительно.
«Всякое бывает. Наверняка, ему кто-нибудь настроение испортил. Такое бывает с каждым. Тем более, что Филипп — творческий человек», - сказала она корреспонденту МК.ru.