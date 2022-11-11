Домработница Пугачевой объяснила, почему Киркоров активно чудит в последнее время

Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Людмила Дороднова известна тем, что трудилась у знаменитостей.

Людмила Дороднова, которую многие знают просто как Люсю, бывшую домработницу Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, высказалась о поведении короля российской эстрады.

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Напомним, Филипп Киркоров в последнее время откровенно чудит: то Наргиз обматерит со сцены, то журналистку пошлет, то цветами отхлестает своего охранника.

Люся полагает, что народный артист устал и поэтому немного натворил лишнего. Но на Киркорова нельзя обижаться, поскольку он по натуре – добрый человек. А его поведение вполне простительно.

«Всякое бывает. Наверняка, ему кто-нибудь настроение испортил. Такое бывает с каждым. Тем более, что Филипп — творческий человек», - сказала она корреспонденту МК.ru.

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