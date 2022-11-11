«Идея, как и всегда, моя»: SHAMAN рассказал о клипе на песню «Вороны мои» (видео)

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Над созданием нового клипа SHAMANа трудились пятьдесят человек. Все они воплощали его идеи.

«Идея, как и всегда, моя, а режиссером выступила Алина Верипя, которая снимала для меня видео «Ты моя» и «Я русский». Она полностью организовала съемку, а я прописал сценарий», - добавил Ярослав Дронов.

По материалам kp.ru.