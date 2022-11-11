«Идея, как и всегда, моя»: SHAMAN рассказал о клипе на песню «Вороны мои» (видео)

Накануне, 10 ноября, певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHАMAN, презентовал поклонникам новую песню «Вороны мои» и клип на нее.
В видео, которое снималось в подмосковном лесу Ярослав Дронов предстает в образе русского богатыря. SHAMAN признался, что во время съемок самым трудным для него было сыграть смерть, умирать.
«Я часто видел, как в фильмах на войне погибают люди. И, честно говоря, большинство из того, что я видел, мне не нравилось. У героев глаза были какие-то наполненные. А я считаю, что у человека взгляд должен становиться пустым, стеклянным. Мы сделали около 20 дублей, и только один, 13-й, был самым удачным — нам удалось добиться именно этого взгляда, как у мертвой рыбы. А еще было холодно. Я сильно замерз в металлических доспехах», - поделился SHAMAN.
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Над созданием нового клипа SHAMANа трудились пятьдесят человек. Все они воплощали его идеи.
«Идея, как и всегда, моя, а режиссером выступила Алина Верипя, которая снимала для меня видео «Ты моя» и «Я русский». Она полностью организовала съемку, а я прописал сценарий», - добавил Ярослав Дронов.
По материалам kp.ru.