Тает на глазах: потерявшая 70 килограммов Саша Черно засветила стройные ножки в шелковых шортиках и красном жакете

Саша Черно уже больше года строго ограничивает себя во всем. Фактурная звезда реалити-шоу утверждает, что потеряла уже порядка семидесяти килограммов.

Для пущей мотивации Саша Черно часто публикует в телеграм-канале свои фото в нарядах, которые подчеркивают ее стройность, получает фитбеки от поклонников.

Комплименты помогают Саше Черно и дальше держать себя в руках ради борьбы с лишним весом.

На этот раз Саша Черно показала себя на «Поляне» «Дома-2» в смелом наряде.

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