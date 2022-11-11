Тает на глазах: потерявшая 70 килограммов Саша Черно засветила стройные ножки в шелковых шортиках и красном жакете

Саша Черно уже больше года строго ограничивает себя во всем. Фактурная звезда реалити-шоу утверждает, что потеряла уже порядка семидесяти килограммов.
Для пущей мотивации Саша Черно часто публикует в телеграм-канале свои фото в нарядах, которые подчеркивают ее стройность, получает фитбеки от поклонников.
Комплименты помогают Саше Черно и дальше держать себя в руках ради борьбы с лишним весом.
На этот раз Саша Черно показала себя на «Поляне» «Дома-2» в смелом наряде.
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Саша Черно предстала в черном шелковом костюме, состоящем из шортиков и блейзера, поверх которого надела красный жакет. Образ она дополнила шляпкой. Поклонники пришли в восторг, обратив внимание на стройные ножки Черно.
«Блин, ноги у тебя пушка, правда», «Захожу к тебе редко, но ты реально таешь на глазах…», «Стильная и красивая», «Красотка. Аплодирую стоя», - высказались в Сети.
Саша Черно в красном жакете. Фото: соцсети
Напомним, на днях Саша Черно с Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном вернулись на «Дом-2». Саша Черно призналась, что здесь она вновь стала много есть. Очень много.