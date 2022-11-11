Севастьянова сбросила с себя одежду и показала вид сзади: бесстыдно интересно

Каролина Севастьянова умеет удивить публику, снимаясь в очень интересных ракурсах с минимумом одежды.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Гимнастка обладает эффектными формами, которые способны заворожить.
В личном блоге Севастьяновой активно обсуждается снимок, на котором она позирует, сбросив одежду.
Звезда оказалась без юбки в колготках, повернувшись к публике спиной.
Ее округлости предстали на первом плане, впечатляя совершенством и женственностью.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети