Севастьянова сбросила с себя одежду и показала вид сзади: бесстыдно интересно

Каролина Севастьянова умеет удивить публику, снимаясь в очень интересных ракурсах с минимумом одежды.

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Гимнастка обладает эффектными формами, которые способны заворожить.

В личном блоге Севастьяновой активно обсуждается снимок, на котором она позирует, сбросив одежду.

Звезда оказалась без юбки в колготках, повернувшись к публике спиной.

Ее округлости предстали на первом плане, впечатляя совершенством и женственностью.