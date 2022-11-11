Предстал в образе русского богатыря: SHAMAN презентовал клип на песню «Вороны мои» (видео)

Певец и автор песен Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, 10 ноября презентовал свою новую песню «Вороны мои» и клип на нее.
В трехминутном видео SHAMAN предстает в образе русского богатыря, который борется с темными силами.
Как рассказал Ярослав Дронов, клип снимали в подмосковном лесу, в районе Домодедово. В создании видео принимали участие порядка пятидесяти человек.
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SHAMAN рассказал, как родилась идея новой песни.
«Сначала мне в голову пришло просто словосочетание «Вороны мои». И из него я сделал припев, а уже после задумался о куплетах. Ворон — птица смерти, погибели. Поэтому в этой песне я будто лежу в сырой земле, и рядом со мной никого нет, кроме моих грехов, боли… Я памятую свою жизнь, надо мной поет ветер и летают те самые вороны мои. По сути, это песня о человеке, который умер и поет после своей кончины о себе самом», - поделился SHAMAN.
По материалам kp.ru.