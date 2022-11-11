Предстал в образе русского богатыря: SHAMAN презентовал клип на песню «Вороны мои» (видео)

Певец и автор песен Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, 10 ноября презентовал свою новую песню «Вороны мои» и клип на нее.

В трехминутном видео SHAMAN предстает в образе русского богатыря, который борется с темными силами.

Как рассказал Ярослав Дронов, клип снимали в подмосковном лесу, в районе Домодедово. В создании видео принимали участие порядка пятидесяти человек.

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