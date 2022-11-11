С 11 по 14 ноября: этим знакам Зодиака нужно быть особенно осторожными после затмения

После лунного затмения люди выдохнули с облегчением. Но некоторым знакам Зодиака расслабляться рано. Астрологи предупреждают: квадратура Сатурна и Солнца у некоторых созвездиях приведет к депрессивности и отчаянию. И с 11 по 14 ноября этим трем знакам Зодиака нужно быть особенно осторожными.

Под ударом судьбы Близнецы. Их в ближайшие дни ждет опустошение и меланхолия. Они погрязнут в прошлом, начнут перебирать сценарии судьбы одноклассников и невольно сравнивать себя с ними, наиболее успешные кейсы ввергнут в зависть. Астрологи советуют не вязнуть в воспоминаниях, а лучше направить энергию на будущее – строить планы и возлагать надежды.

Скорпионы окажутся в собственноручно вырытой для другого яме. Провокация последует как раз от тех, кого они и хотели вывести на чистую воду. Сейчас лучше сберечь силы, а то велик риск угодить в больницу к концу месяца.

Водолеям следует быть не менее стойкими. Они с 11 по 14 ноября наиболее подвержены влиянию негатива, поэтому могут бросить все на полпути и уйти. Однако, дело явно не в них самих, а в окружении – следует выбирать его наиболее тщательно сейчас

По материалам сайта 7 дней.ru.