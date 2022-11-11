Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане: зачем жена Уильяма это делает, объяснила психолог

Жена наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон намеренно копирует свою покойную свекровь, принцессу Диану Спенсер. Об этом заявила психолог Вероника Степанова, проанализировав фотографии обеих женщин. Миддлтон, действительна, во многих ситуациях повторяла наряды Леди Ди, у нее точно такой же перстень на руке, как у погибшей принцессы.

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Такое подражание ранее люди объясняли тем, что Миддлтон копирует Диану потому, что хочет такой же всенародной любви, какая была у Спенсер. Но психолог уверяет: интерес Кейт лежит не в общественной плоскости, а имеет сугубо интимные мотивы.