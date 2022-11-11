«Обострение»: найдено объяснение агрессии Киркорова

Череда скандалов, из которой не вылезает в последнее время Филипп Киркоров, привлекла внимание специалистов. Психотерапевт Елизавета Железнова убеждена, что эпатажное поведение, в результате приводящее к конфликтам с людьми, у певца обусловлено заболеванием нервной системы.

«Все куда сложнее, чем просто надменность и вседозволенность. Безусловно, его статус, как ему кажется, дает право вести себя в обществе так, как ему хочется. Но сейчас мы наблюдаем всплеск несколько неадекватного поведения, который намекает на обострение психологических проблем», - заявила врач сайту «Вечерняя Москва».

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Речь в случае с Киркоровым может о затяжной депрессии, и сейчас она обострилась. Усугубляет ситуацию и звездная болезнь, которой страдает артист издавна.