Новости шоу-бизнеса: Вовк назвала размер своей мизерной пенсии, Брежнева назвала свое сердце разбитым, Самбурская впервые рассказала о причинах развода с мужем

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Главные события 10 ноября в шоу-бизнесе, прогремевшие в прессе.

Андреасян станет отцом, пол ребенка объявили

Известный режиссер Сарик Андреасян станет отцом. Его жена Лиза Моряк перестала скрывать беременность в сентябре, и теперь пришло время узнать, кто поселился у нее в животике. Пара провела торжество, посвященное объявлению пола будущего малыша, и оказалось, что у них будет девочка.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Фото: соцсети

Брежнева после новостей о разводе рассказала о разбитом сердце

Вера Брежнева долго молчала на фоне новостей о своем разводе с Константином Меладзе. То, что в паре не все гладко, заговорили в Сети еще весной – якобы, на почве разных политвзглядов. И теперь Брежнева подтвердила – ее сердце разбито. Но сейчас, благодаря возвращению на сцену она восстанавливается.

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Вовк назвала размер своей мизерной пенсии

80-летняя звезда телевидения Ангелина Вовк пожаловалась на размер своей пенсии. Она не понимает, как можно прожит на предлагаемый государством доход. И рада, что имеет возможность где-то подрабатывать. Ей ежемесячно от Пенсионного фонда приходит всего 17 тысяч.

Самбурская впервые призналась, почему развелась

Причину развода с мужем, актером Кириллом Дыцевичем, впервые озвучила Настасья Самбурская. По ее признанию, их брак продлился 7 дней. А причина – в домашнем насилии.

Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

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