Новости шоу-бизнеса: Вовк назвала размер своей мизерной пенсии, Брежнева назвала свое сердце разбитым, Самбурская впервые рассказала о причинах развода с мужем

Вовк назвала размер своей мизерной пенсии

80-летняя звезда телевидения Ангелина Вовк пожаловалась на размер своей пенсии. Она не понимает, как можно прожит на предлагаемый государством доход. И рада, что имеет возможность где-то подрабатывать. Ей ежемесячно от Пенсионного фонда приходит всего 17 тысяч.

Самбурская впервые призналась, почему развелась

Причину развода с мужем, актером Кириллом Дыцевичем, впервые озвучила Настасья Самбурская. По ее признанию, их брак продлился 7 дней. А причина – в домашнем насилии.