Новости шоу-бизнеса: Вовк назвала размер своей мизерной пенсии, Брежнева назвала свое сердце разбитым, Самбурская впервые рассказала о причинах развода с мужем

Андреасян станет отцом, пол ребенка объявили
Известный режиссер Сарик Андреасян станет отцом. Его жена Лиза Моряк перестала скрывать беременность в сентябре, и теперь пришло время узнать, кто поселился у нее в животике. Пара провела торжество, посвященное объявлению пола будущего малыша, и оказалось, что у них будет девочка.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Фото: соцсети
Брежнева после новостей о разводе рассказала о разбитом сердце
Вера Брежнева долго молчала на фоне новостей о своем разводе с Константином Меладзе. То, что в паре не все гладко, заговорили в Сети еще весной – якобы, на почве разных политвзглядов. И теперь Брежнева подтвердила – ее сердце разбито. Но сейчас, благодаря возвращению на сцену она восстанавливается.
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press
Вовк назвала размер своей мизерной пенсии
80-летняя звезда телевидения Ангелина Вовк пожаловалась на размер своей пенсии. Она не понимает, как можно прожит на предлагаемый государством доход. И рада, что имеет возможность где-то подрабатывать. Ей ежемесячно от Пенсионного фонда приходит всего 17 тысяч.
Самбурская впервые призналась, почему развелась
Причину развода с мужем, актером Кириллом Дыцевичем, впервые озвучила Настасья Самбурская. По ее признанию, их брак продлился 7 дней. А причина – в домашнем насилии.
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press