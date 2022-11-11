«Эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а остальные им завидуют»: сбежавших Пугачеву и Галкина* опозорил Соловьев

Журналист Владимир Соловьев не спустил с рук уехавшим их поступков и слов. Он считает, что они – олицетворение зла, с которым сегодня борется добро. Их поражение еще впереди.

«Вы посмотрите, сколько вокруг нас мерзавцев, у которых все хорошо! Мало того, эти мерзавцы считают, что они хорошие люди, а все остальные – плохие люди, которые им завидуют», - негодует Соловьев в «прямом эфире» в Интернете . – «Сейчас показывают этих страстно довольных собой Пугачеву, Галкина. Вы видите там хотя бы тень сомнения? Видите переживания, которые когда-то были кумирами россиян: у Земфиры, Ренаты Литвиновой, БГ? Да у них вообще никакого стыда нет».

В частности, Пугачева и Галкин* обосновались в Израиле, где Примадонна с двойняшками обзавелась новыми паспортами.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента