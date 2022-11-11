«Были такие мысли»: Настасья Самбурская рассказала, как хотела усыновить ребенка

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская поделилась семейными планами.

Артистка призналась, что однажды уже думала об усыновлении. В последнее время Настасья снова размышляет об этом. Самбурскую останавливает страх потерять тот доход, который у нее есть сейчас.

«Да, допускала. Мы когда с Сашей Ивановым встречались, мы об этом разговаривали. Были такие мысли», – ответила Настасья Самбурская на вопрос Надежды Стрелец.

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