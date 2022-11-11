Захотел звезду в жены: стало известно, кто сделал предложение Клаве Коке

Клавдия Высокова, наиболее известная как певица Клава Кока, накануне получила предложение руки и сердца от таинственного незнакомца. Певица была по-настоящему удивлена: «Это не шутка. Я серьезно. К такому меня жизнь не готовила!».

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Незнакомцем жених стал, разумеется, для пользователей соцсетей, но не для самой Клавы. Артистка как могла скрывала своего будущего мужа, но тайное быстро стало явным. Загадочным поклонником Клавы оказался Артур Кисловский, известный в Сети блогер с миллионной аудиторией. Мужчина сам рассказал, что произошло важное событие в его жизни.

«Я сделал предложение Клава Кока. Это правда. Это случилось вчера на съемочной площадке «Маска.Танцы». Клава ни о чем не знала, от этого сердце билось в три раза быстрее. Когда я встал на колено, за мной наблюдали сотни зрителей и десятки телевизионных камер. И, если честно, мне было все равно, я не видел ничего… Мне очень хотелось обрадовать ее! И у меня получилось! Она была в шоке», - порадовался блогер.

Видео всего волнительного процесса Кисловский продемонстрировал в своем блоге. Но люди разочаровались после увиденного, поскольку уверены – все произошедшее сделано исключительно ради хайпа.