«Моя бабушка для меня - мама»: Юлия Ефременкова раскрыла секрет своей семьи

Звезда проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова объяснила своим новым подписчикам, почему ее мама Алевтина Анатольевна - женщина уже в возрасте, и кажется, будто она годится Юлии в бабушки. Все просто: на самом деле это и есть ее бабушка. Но они так близки и так любят друг друга, что Юля с самого детства называла ее мамой.

«Это мама моей биологической мамы, она меня воспитывает с грудного возраста, так как родители работали на севере, а мне по состоянию здоровья там находиться было нельзя», - объяснила Ефременкова.

Удивленные поклонники девушки поинтересовались тем, где сейчас та другая мама, что подарила ей жизнь.

«Ее нет с нами около девяти лет, но я не росла с ней, меня всю жизнь воспитывала ее мама, моя бабушка. Она для меня и есть мама!» - ответила та.

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