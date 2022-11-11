«Моя бабушка для меня - мама»: Юлия Ефременкова раскрыла секрет своей семьи

Звезда проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова объяснила своим новым подписчикам, почему ее мама Алевтина Анатольевна - женщина уже в возрасте, и кажется, будто она годится Юлии в бабушки. Все просто: на самом деле это и есть ее бабушка. Но они так близки и так любят друг друга, что Юля с самого детства называла ее мамой.
«Это мама моей биологической мамы, она меня воспитывает с грудного возраста, так как родители работали на севере, а мне по состоянию здоровья там находиться было нельзя», - объяснила Ефременкова.
Удивленные поклонники девушки поинтересовались тем, где сейчас та другая мама, что подарила ей жизнь.
«Ее нет с нами около девяти лет, но я не росла с ней, меня всю жизнь воспитывала ее мама, моя бабушка. Она для меня и есть мама!» - ответила та.
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Напомним, что в сентябре Юлия Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур стали родителями. У них родились два сына, смуглых, как их папа. Имена мальчишек молодые держат в секрете и планируют сообщить их публике лишь после крестин.
С тех пор, как Юля и малыши приехали из роддома, Алевтина Анатольевна помогает им всем, чем может. Она с радостью присматривает за внуками (технически - за правнуками) или присоединяется, если молодые просят составить им компанию. Дошло до того, что подписчики Ефременковой обвинили ее в том, что она родила детей для того, чтобы «скинуть» их на бабушку и развлекаться.