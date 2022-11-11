Солома вместо волос: тяжелобольная Вайкуле появилась на людях в новом парике

Когда Лайма Вайкуле призвала людей молиться за нее, не называя причин, публика восприняла это как подтверждение рецидива рака груди, с которым прежде боролась артистка. Вскоре она появилась на сцене в платочке и шляпе, а через время продемонстрировала стриженую под ежик голову. Сомнений у народа не осталось – болезнь снова подступила.

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Но Вайкуле не унывает. На новом фото, которое облетело Сеть, Лайма предстала с молодым спутником, кокетливо расположившись на его плече. Люди заметили, что прическа на голове певицы снова другая – на этот раз парик с ровно срезанной челкой и каре. Только вот искусственные волосы пользователи назвали соломой. И посоветовали звезде выбирать более опрятные варианты укладок.