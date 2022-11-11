«Походу, начинается»: Кудрявцева сообщила тревожные новости о своем самочувствии

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на самочувствие. 51-летняя звезда экрана уже много месяцев следит за новостной повесткой, переживает за происходящее и поддерживает нашу страну в непростое время. И сейчас заметила, что состояние психики у нее ухудшилось. В своем Telegram-канале звезда объяснила, что подозревает неладное.

«ПТС - пост травматический синдром. Походу, начинается у меня. 3 месяца назад еще Ковид 2 раз был. А ща психоз, невроз и все вытекающие. У моего организма всегда такая замедленная реакция. Если бы бежала, била и орала - такого не было бы. Но молчала, сидела, не шевелилась. Теперь вот пожинаю плоды», - рассказала звезда.

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Накрывает Кудрявцеву, судя по всему, именно ночами, когда она остается наедине со своими мыслями и переживаниями. Отсюда – бессонница, и она онлайн едва ли не до утра. Только вот перестать скроллить новости она не перестает, публикуя тревожные сообщения. Люди советуют теледиве обратить внимание на этот замкнутый круг.