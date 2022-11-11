«У нас бракоразводочный процесс»: Черно объяснила свое возвращение на «Дом-2»

Поклонники телепроекта «Дом-2» оказались в недоумении, когда им объявили о возвращении на шоу Саши Черно и Иосифа Оганесяна. Два года назад они покинули реалити, образовав семьи и став родителями. Многие люди оказались против такого камбека и захейтили пару.

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Черно поспешила все объяснить. Блогерша считает, что не является новой участницей телепроекта, а всего лишь пришла попытаться исправить ситуацию в своей семье.

«Я не участница проекта, я пришла сюда в гости! С мужем моим у нас бракоразводочный процесс. но так как у нас ребенок и мы все-таки не чужие люди, очень хотелось бы сохранить... Но не получается... Ведущие предложили вариант попробовать отношения там, где они начинались, не совсем стандартно. Поэтому мы здесь», оправдалась Черно.

С Иосифом Оганесяном девушка, на самом деле, испытывает сложности. Люди, следящие за их отношениями, убеждены, что каждый из них живет уже своей жизнью и крутит романы на стороне. При этом, у звезд реалити есть двухлетний сын Стефан.