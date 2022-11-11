«Куда он денется?»: Лоза объяснил возвращение оскандалившегося Меладзе на сцену

Вслед за вернувшейся в российский шоу-бизнес Ани Лорак на сцену поспешил и оскандалившийся Валерий Меладзе. Недавно он выступил на дне рождения известного блогера Лерчек, и кадры с ним разлетелись по Сети. Правда, о том, что Меладзе выступает на корпоративах и никуда из сферы не уходил, как грозился после своих весенних выкрутасов, было известно давно.

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Музыкант Юрий Лоза, следящий за происходящими течениями в индустрии, еще тогда заявил, что звезды наподобие Меладзе продолжат зарабатывать в России. И оказался прав, объяснив еще одну причину такого переобувания – народ просит.