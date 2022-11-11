«Дала Волочкову!»: Екатерина Варнава прилюдно раздвинула ноги перед мужчиной, показав идеальную растяжку

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава шокировала своих подписчиков, опубликовав в соцсети весьма откровенное видео. На нем девушка пыталась, сидя на стуле, выполнить вертикальную растяжку. Она подняла ногу вверх, но сама не справлялась и попросила друга помочь.

«Сань, тяни ногу», - скомандовала Екатерина.

Саня тут же бросился на помощь и медленно довел прямую ногу Варнавы до вертикального положения. И все бы ничего, но актриса в тот момент была в платье и на каблуках, и во время этого «упражнения» все зрители увидели ее нижнее белье.

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