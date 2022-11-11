«Дала Волочкову!»: Екатерина Варнава прилюдно раздвинула ноги перед мужчиной, показав идеальную растяжку

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава шокировала своих подписчиков, опубликовав в соцсети весьма откровенное видео. На нем девушка пыталась, сидя на стуле, выполнить вертикальную растяжку. Она подняла ногу вверх, но сама не справлялась и попросила друга помочь.
«Сань, тяни ногу», - скомандовала Екатерина.
Саня тут же бросился на помощь и медленно довел прямую ногу Варнавы до вертикального положения. И все бы ничего, но актриса в тот момент была в платье и на каблуках, и во время этого «упражнения» все зрители увидели ее нижнее белье.
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Далеко не все поклонники Екатерины оценили ее гибкость. Многие заявили, что напрасно она ведет себя столь вызывающе.
«Мир давно уже скатился, забыли что такое стыд и совесть. Я думала вы умнее Бузовой и остальных», - написала одна из подписчиц.
Другим комментаторам видео показалось действительно забавным. И ответы их были соответствующими.
«Между ног мыть надо, а не проветривать», - смеется еще одна гостья страницы Варнавы.
Екатерина не так давно рассталась со своим парнем - актером Александром Молочниковым. По слухам, на дне рождения блогерши Лерчек Екатерина вела себя вызывающе и вешалась на присутствующих там мужчин. Вполне возможно, что таким образом Варнава пытается залечить раны на своем разбитом сердце.