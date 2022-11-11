Настасья Самбурская рассказала, кто купил ей столичную квартиру и Бентли

Бывшая жена артиста Кирилла Дыцевича – Настасья Самбурская – призналась, кто на самом деле приобрел для нее недвижимость и дорогую машину.

Журналистка Надежда Стрелец поинтересовалась у актрисы о ее движимом и недвижимом имуществе. Ведущая предположила, что у красавицы Самбурской должны быть подарки от влиятельных ухажеров.

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Однако Настасья не подтвердила гипотезу интервьюера.