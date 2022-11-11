Прижалась и в глаза заглядывает: Клава Кока похвасталась своим декольте без пуш-ап перед Ваней Дмитриенко

После того как исполнитель Ваня Дмитриенко объявил, что его сердце свободно, и с Камилой Валиевой он не встречается, у многих фанаток вновь появилась надежда. Но тут же рядом с Дмитриенко появилась Клава Кока, вызвав резонанс, да еще и заявила: все по любви.

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На фотографиях Кока прижимается к Дмитриенко и заглядывает по-лисьи в его голубые глаза. При этом исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» выставила напоказ свое откровенное декольте в форме ромба – отсутствие пуш-ап в топе-конструкторе она еще и продемонстрировала крупным планом.