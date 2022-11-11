«Не приемлю артистов, которые испугались»: Шукшина разгромила Урганта, запретив ему возвращаться на Первый канал

Актриса Мария Шукшина высказалась против появления Ивана Урганта на Первом канале. Шоумен весной этого года осудил начавшуюся кампанию по защите Донбасса, а затем улетел в Израиль. Эти поступки Шукшина считает, что в трудный период артисты должны бы оставаться с родиной, а не бросать ее и тем более критиковать.

«Не приемлю артистов, которые испугались. Они молча сидят, потому что боятся потерять работу. Нельзя возвращать Урганта в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против», - считает Шукшина, о чем рассказала в интервью Voice..