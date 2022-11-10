«Все только по любви!»: Клава Кока рассказала о том, что связывает ее и певца Ваню Дмитриенко

Певица Клава Кока опубликовала на своей странице в социальной сети несколько снимков, на которых она запечатлена вместе с кумиром российских подростков Ваней Дмитриенко. Тем самым Ваней, которого недавно заподозрили в романе с фигуристкой Камилой Валиевой.
«Раскрываю карты. Ванечка - тот прекрасный талант, кто будет выступать у меня на разогреве на моем большом шоу 4 декабря в «ЦСКА Арене». Вот мне повезло! Это, кстати, мой любимый молодой артист из всех, так что я выбрала его не случайно. Все только по любви!» - написала Клава.
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Дмитриенко - 17-летний певец из Красноярска, ставший популярным после выхода песни «Венера-Юпитер». В декабре 2021 года за этот трек Ваня получил премию «Золотой граммофон», став самым юным обладателем престижной музыкальной награды за всю её историю.
Переделанную версию «Венера-Юпитер» многие слышали в новогоднем шоу «Ciao, 2021!» на Первом. Песня называлась «Venere-Urano», а самого певца для этого шоу переименовали в Джованни Деметрио.